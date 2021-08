Van de Zandschulp wint marathonpartij op US Open dankzij flinke dosis veerkracht

Botic van de Zandschulp heeft bij de US Open op spectaculaire wijze de tweede ronde bereikt. Tegen Carlos Taberner knokte hij zich in een partij van ruim drieënhalf uur knap terug van een 0-2 achterstand in sets: 2-6, 3-6, 6-4, 7-5, 6-3.

In de vierde set kon Taberner de partij zelfs uitserveren en in de vijfde stond de Spanjaard tot twee keer toe een break voor.

De 25-jarige Van de Zandschulp maakte in januari tijdens de Australian Open pas zijn grandslamdebuut, maar speelde onder hoge druk zijn beste tennis in New York. Eigenlijk won hij alleen de derde set betrekkelijk eenvoudig, nadat Taberner twee sets had gedomineerd.

Taberner staat als nummer 105 van de wereld twaalf plaatsen hoger dan Van de Zandschulp, maar leek met zijn sterke opslag en scherpe returns toch duidelijk een maatje te groot voor de hoogst genoteerde Nederlandse tennisser van dit moment.

Toch kon Taberner, die sinds januari niet meer op hardcourt had gespeeld, dat goede spel niet vasthouden. Daarna ontspon zich een boeiend gevecht.

Zes breakpoints

In de openingsgame van de vierde set overleefde Van de Zandschulp liefst zes breakpoints, maar in de vijfde game werd hij alsnog gebroken. Taberner liet op 5-4 de kans onbenut om de partij op eigen opslag naar zich toe te trekken.

Na twee breaks achterstand te hebben weggepoetst in de beslissende set had Van de Zandschulp aan een breakpoint in de achtste game voldoende om het initiatief naar zich toe te trekken.

In de tweede ronde treft Van de Zandschulp de als achtste geplaatste Casper Ruud, die de laatste maanden in grootse vorm verkeert.

Met Tallon Griekspoor is er ook nog een andere Nederlander actief in het enkelspel bij de mannen, in tegenstelling tot qualifier Van de Zandschulp wel rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Griekspoor treft in de eerste ronde Jan-Lennard Struff.