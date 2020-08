Golftalent Morikawa wint PGA Championship dankzij fenomenale slotronde

De Amerikaan Collin Morikawa heeft verrassend het PGA Championship in San Francisco op zijn naam geschreven. Het was voor de 23-jarige Morikawa pas de tweede keer dat hij aan een majortoernooi meedeed. Joost Luiten eindigde op een gedeelde 51ste plaats.

Morikawa troefde de gehele wereldtop af door in de vierde en laatste ronde in 64 slagen (6 onder par) rond te gaan. Dat was de beste slotronde in 25 jaar voor een PGA-kampioen.

Vooral zijn fraaie afslag op de zestiende hole, die een eagle opleverde, en een chip van twaalf meter op de veertiende hole hadden luid applaus verdiend. Vanwege het coronavirus was er echter geen publiek aanwezig in San Francisco.

De tweede plaats werd met twee slagen achterstand gedeeld door de Engelsman Paul Casey en de Amerikaan Dustin Johnson. Titelverdediger Brooks Koepka was bij het ingaan van de laatste ronde nog kansrijk, maar noteerde een hopeloze score van 74 en zakte daarmee uit de top-20.

Voorbestemd

"Dit was voorbestemd", jubelde winnaar Morikawa. "Toen ik vanochtend wakker werd, voelde ik dat het zou gaan gebeuren. En het houdt niet op hier, dit smaakt absoluut naar meer."