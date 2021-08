Plat zet missie voort met goud op tijdrit, droomjaar voor handbiker Valize

Jetze Plat tijdrit - Reuters

Handbiker Jetze Plat heeft in de tijdrit op de Paralympische Spelen goud behaald. Het is zijn tweede gouden medaille deze Spelen, nadat hij zondag ook al met overmacht goud had gewonnen op de triatlon. Ook in de tijdrit (categorie H4) was Plat met overtuiging de beste. Hij reed de rest van het podium, de Oostenrijkers Thomas Fruehwirth en Alexander Gritsch, op respectievelijk een minuut en tweeënhalve minuut achterstand. Plat finishte de 24 kilometer lange tijdrit in een tijd van 37.38,92. Met zijn tweede gouden medaille zet Plat zijn missie voort om in vier dagen op drie onderdelen paralympisch goud te halen. Woensdag staat zijn laatste onderdeel, de wegrace, op het programma.

Plat en Valize wonnen beiden goud op de tijdrit bij het handbiken - NOS

Er werd nog meer eremetaal veroverd vannacht bij de tijdrit, ook landgenoot Mitch Valize pakte in zijn categorie (H5) het goud. Hij reed het parcours in een tijd van 38,12,94. Het is voor Valize een droomjaar nadat hij deze zomer ook al Europees- en wereldkampioen werd bij het handbiken. In dezelfde categorie werd Tim de Vries vijfde, hij reed bijna drie en een halve minuut langzamer dan de kersverse paralympisch kampioen. Ook de vrouwen kwamen vannacht in actie op de tijdrit.

