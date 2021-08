'Houthi-drone die Saudisch vliegveld wilde aanvallen onderschept'

De door Saudi-Arabië geleide coalitie die tegen de Houthi-rebellen in Jemen vecht, heeft een drone onderschept die onderweg was naar het Saudische internationale Abha-vliegveld.

Nabij het vliegveld, in het zuidwesten van het land, werd de drone vernietigd. Er vielen geen gewonden. De drone was volgens Saudische staatsmedia van de Houthi's.

Eerdere aanval

Het incident volgt op een aanval van Houthi-rebellen met ballistische raketten en drones op een militaire basis in Zuid-Jemen, twee dagen geleden. Daarbij vielen zeker dertig doden.

De Houthi's, die worden gesteund door Iran, zijn al jarenlang in oorlog met de internationaal erkende regering van Jemen. De regering wordt gesteund door een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië.

Overleg tussen de coalitie en de Houthi's over een wapenstilstand is de laatste tijd op niets uitgelopen. De Houthi's willen dat blokkades van havensteden en het vliegveld in de door hun gecontroleerde hoofdstad Sanaa worden opgeheven, voordat ze weer plaatsnemen aan de onderhandelingstafel.