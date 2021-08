Duitsland naar de stembus: dit zijn de kandidaten

Op 26 september gaat Duitsland naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. En een opvolger van Angela Merkel. Na 16 jaar ligt het Duitse politieke speelveld nu sinds lange tijd weer open.

En het is erg spannend: Merkels partij CDU/CSU, de christendemocraten, staat er slechter voor dan ooit. Het is nek-aan-nek met de sociaaldemocraten van de SPD, die aan een wonderlijke inhaalrace werken. Die Grünen lijken weg te zakken in de peilingen.

Wie zijn de drie kandidaten die om het kanselierschap strijden?