Roeblev heeft op US Open aan twee breekpunten genoeg tegen kanon Karlovic

Andrej Roeblev heeft ten koste van Ivo Karlovic de tweede ronde bereikt op de US Open. De als vijfde geplaatste Rus velde de 42-jarige veteraan uit Kroatië met 6-3, 7-6 (3), 6-3.

Karlovic is al sinds de eeuwwisseling prof en mede door zijn machtige opslag speelde hij negentien ATP-finales waarvan hij er acht won. Serveren is nog altijd zijn handelsmerk, maar waar hij in het verleden dikwijls 40 tot 50 aces sloeg in partijen over drie sets, bleef het nu beperkt tot 18 stuks.

Roeblev had niettemin moeite om breekpunten af te dwingen tegen de 2,11 meter lange Karlovic. Hij kreeg er ook maar twee, eentje in zowel de eerste als de derde set. Hij benutte ze allebei.