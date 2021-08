Murray legt Tsitsipas vuur na aan de schenen maar capituleert wel op US Open

Stefanos Tsitsipas - AFP

Stefan Tsitsipas heeft in de eerste ronde van de US Open een zwaarbevochten zege geboekt op voormalig toernooiwinnaar Andy Murray. Na maar liefst vier uur en drie kwartier had de Griekse nummer drie van de wereld, die twee keer tegen een set achterstand aankeek, de buit binnen: 2-6, 7-6 (7), 3-6, 6-3, 6-4. Murray, door al zijn problemen met de heup flink weggezakt naar de 112de plaats op de wereldranglijst, beleefde een flitsende start met twee snelle breaks, waarvan de 34-jarige Schot de tweede in de schoot geworpen kreeg door een smash in het net van de elf jaar jongere Tsitsipas. De tweede set draaide uit op een tiebreak waarin Murray na een uitgekookte lob op 5-3 kwam en op weg leek naar 6-3, maar in kansrijke positie aan het net struikelde. Toch vergaarde hij twee setpoints. Tsitsipas, die voor het eerst tegenover de eigenaar van drie grandslamtitels stond, vocht knap terug en profiteerde optimaal toen Murray op 7-7 een dubbele fout produceerde. Linkervoet Een flinke tegenvaller voor de US Open-winnaar van 2012, die echter meteen de rug rechtte, in de derde set uitliep naar 3-0 en op 3-1 vier breekpunten overleefde. Tsitsipas slaagde er niet meer in de schade te repareren en liet zich na de verloren derde set behandelen aan zijn linkervoet.

Andy Murray - AFP

Lopen ging Tsitsipas even zichtbaar minder makkelijk af, maar desondanks pakte hij de eerste breek (na 40-0 voor Murray), onmiddellijk gevolgd door een tweede. Een vijfde set moest de beslissing brengen in de op dat moment al vier uur vergende partij, waarin beide kemphanen elkaar niets cadeau deden. Terwijl Murray trachtte het publiek op zijn hand te krijgen, lastte de in de catacomben verdwenen Tsitsipas een iets te lange pauze in die hem op een waarschuwing kwam te staan. Maar met die hernieuwde energie brak hij wel meteen de service van de geïrriteerde en mopperende Schot. Die vocht voor wat hij waard was, maar slaagde er niet meer in het tij te keren. Roeblev heeft aan twee breekpunten genoeg Andrej Roeblev bereikte ten koste van Ivo Karlovic de tweede ronde in New York. De als vijfde geplaatste Rus velde de 42-jarige veteraan uit Kroatië met 6-3, 7-6 (3), 6-3.

Andrej Roeblev - EPA