Laatste militairen VS vertrokken uit Afghanistan, einde van 20 jaar aanwezigheid

De hooggeplaatste Taliban-leider Anas Haqqani vierde eveneens op Twitter het einde van de Amerikaanse afwezigheid. Hij schreef dat hij na twintig jaar van "jihad, opofferingen en ontberingen" trots was "dit historische moment" mee te maken. Daarbij plaatste hij een filmpje waarin te zien was dat Taliban-strijders in de lucht schoten.

Eerder gisteravond meldden de Taliban al dat de militairen waren vertrokken. Een correspondent van The New York Times in Afghanistan zei dat er geen vliegtuigen meer te horen waren, maar wel vreugdeschoten van de Taliban. Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid schrijft op Twitter dat Afghanistan met het vertrek van de Amerikanen "zijn volledige onafhankelijkheid" heeft teruggekregen.

Biden zegt dat het vertrek, één dag voor het verlopen van de officiële deadline, volgde op een "unaniem besluit" van zijn hoogste legerleiders. "Het was volgens hen de beste manier om de levens van onze troepen te beschermen en tegelijk het perspectief zo rooskleurig mogelijk te houden voor burgers die Afghanistan nog willen verlaten in de komende weken en maanden."

De laatste Amerikaanse militairen zijn vertrokken van het vliegveld in Kabul. In een persverklaring zegt president Biden dat in de vroege maandagochtend, Afghaanse tijd, het laatste vliegtuig is opgestegen. Daarmee komt een einde aan 20 jaar militaire aanwezigheid van de Amerikanen in Afghanistan.

Volgens de Amerikaanse generaal McKenzie zijn niet alle Amerikanen geëvacueerd. "Niet iedereen die dat wilde, kon het land verlaten." Enkele honderden Amerikaanse burgers verblijven nog in Afghanistan. Maar niemand werd op het vliegveld achtergelaten, zegt hij.

In totaal zijn meer dan 6000 Amerikanen geëvacueerd.

President Biden benadrukt dat er samen met andere landen gewerkt zal blijven worden aan een veilige uittocht van Amerikanen, Afghanen waarmee is samengewerkt en andere buitenlanders die Afghanistan willen verlaten. "De Taliban hebben toezeggingen gedaan als het gaat om mensen een vrije doorgang te verlenen en de wereld zal hen aan deze toezeggingen houden."

Offensief Panjshir begonnen

De Taliban zijn intussen begonnen aan hun offensief in de Panjshir-vallei. Dat is het enige gebied in Afghanistan dat ze nog niet in handen hebben. Er zijn berichten over verscheidene doden, maar die kunnen nog niet worden bevestigd. De Taliban zouden internet- en telefoonverbindingen in het gebied hebben afgesloten.

In de Panjshir-vallei is een sterke verzetsbeweging actief die wordt geleid door Ahmad Massoud. Bij de beweging zouden ook oud-militairen van het Afghaanse regeringsleger zich hebben aangesloten.

Massoud waarschuwde de Taliban de afgelopen weken dat het verzet van zijn zwaarbewapende mannen hevig zou zijn. Hij stuurde aan op vredesonderhandelingen met de Taliban.

"We willen niet dat er een nieuwe oorlog uitbreekt", zei Massoud in een telefonisch interview met een journalist van persbureau Reuters.

Terugtrekking

President Biden zei in april de troepen terug te willen trekken uit Afghanistan. Toen zei hij al dat de terugtrekking onvoorwaardelijk zou zijn. Daar is hij altijd bij gebleven. Vorige week benadrukte Biden nogmaals dat het evacueren van mensen vanuit de luchthaven van Kabul met de dag riskanter werd. "Hoe eerder weg we weg kunnen, hoe beter", zei hij toen.

In navolging van de Amerikanen zijn ook alle militairen uit andere landen vertrokken, ook de Nederlandse. In totaal zond Nederland 30.000 manschappen naar het Aziatische land, verspreid over twintig jaar. De Nederlanders voerden onder meer patrouilles uit, spraken met dorpsautoriteiten tijdens zogenoemde shura's en trainden militairen. Ook vochten ze tegen de Talibanstrijders. 25 Nederlanders kwamen om in Afghanistan.