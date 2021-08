Veiligheidsraad neemt resolutie aan om mensen veilig Afghanistan te laten verlaten

De VN-Veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen om de Taliban op te roepen dat ze Afghanen ongehinderd hun thuisland laten verlaten. De resolutie kreeg dertien stemmen voor, Rusland en China onthielden zich van stemming. Resoluties van de Veiligheidsraad zijn juridisch bindend volgens het internationaal recht.

Met de resolutie kan de druk op de Taliban worden opgevoerd om zich aan de toezeggingen te houden die de radicaal-islamitische beweging deed. De Taliban zeiden dat Afghanen vrij zijn om het land op elk moment en met alle mogelijke middelen te verlaten. De Veiligheidsraad "verwacht dat de Taliban aan deze en alle andere verplichtingen zullen voldoen".

In de resolutie, die door Groot-Brittannië en Frankrijk, samen met Ierland en de VS, werd gepresenteerd, staat ook dat Afghanistan geen toevluchtsoord voor terroristen mag worden. Daarnaast moet het land ongehinderd humanitaire hulp toelaten en moeten mensenrechten worden gerespecteerd, in het bijzonder de rechten van vrouwen, kinderen en minderheden.

De Franse president Macron had samen met de Britten en Duitsers ook voorgesteld om een veilige zone op het vliegveld van Kabul te realiseren voor humanitaire hulp na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen. Dat voorstel heeft het niet gehaald.