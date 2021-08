Droom van veteraan gaat in vervulling: nog een keer rondje vliegen in Spitfire

"Die plek maakte wel indruk op hem. Toen we daar overheen vlogen, was hij helemaal stil. We hoorden alleen nog het ronken van de motor. Dat moet een mooi moment voor hem zijn geweest, om zijn gedachten even terug te laten gaan naar die tientallen jaren geleden."

Aarts nam Hendrikx onder meer mee over delen van Brabant en Limburg. Maar ze vlogen ook naar Zutphen. Daar stortte Hendrikx op 1 april 1945 neer nadat hij met Duits luchtafweergeschut was neergehaald. Hij overleefde de noodlanding, maar werd wel gevangen genomen. Half mei werd hij door de geallieerden bevrijd uit het militaire ziekenhuis in Apeldoorn.

"We zijn zo dankbaar dat we meneer Hendrikx deze vlucht konden geven. Daarmee willen we hem in het zonnetje zetten omdat hij aan het einde van de Tweede Wereldoorlog veel betekend heeft voor de bevrijding van ons land", zegt Aarts.

Nog een keer in zijn leven in een Spitfire mogen vliegen. Dat was de grote droom van de 97 jaar oude WO II-veteraan Leo Hendrikx uit Heythuysen in Limburg.

Voordat het tot die crash kwam, had Hendrikx al een aantal vluchten gemaakt met een Spitfire. Aan het begin van de oorlog ging hij met een aantal vrienden het land uit. Niet om te vluchten, maar juist met de gedachte om iets te kunnen betekenen. Hij kwam in Canada terecht waar hij zijn vliegbrevet haalde. Met die kennis ging hij naar Engeland om in Spitfires te leren vliegen.

Hij kwam in Nederland terecht en ging voor de luchtmacht vanaf een tijdelijk militair vliegveld in Schijndel met het toestel vliegen. Na vier of vijf vluchten ging hij neer bij Zutphen. Na de oorlog bleef hij nog bij de luchtmacht. In 1955 maakte hij zijn laatste vlucht in een Spitfire, tot vandaag.

De KLuHV kwam in contact met een eigenaar van een Spitfire die wel wilde meewerken aan de droom van Hendrikx. "Toen we het toestel vanuit Engeland naar Nederland konden halen, hebben we meteen gehandeld. Nu is hij nog in redelijke gezondheid", aldus Aarts.

Opscheppen bij medebewoners

De piloot nam Hendrikx op zijn verzoek ook mee op een rondje boven het verzorgingstehuis in de Limburgse plaats Heythuysen waar hij woont. "Hij had daar al lopen opscheppen dat hij weer eens zou gaan vliegen. Met een lach vertelde hij dat niet iedereen hem geloofde."

Toen de medebewoners en verzorgers doorhadden dat het echt waar was, hingen ze spandoeken op en gingen ze naar buiten om de vlucht te bekijken. "Daar vlogen we een paar keer overheen en dat was super om te doen."

Na anderhalf uur vliegen kwamen de twee aan op Vliegbasis Eindhoven. "Daar stond zijn familie hem op te wachten", zegt Aarts. Ter afsluiting zette Hendrikx nog zijn handtekening in de deur van de cockpit. "Je zag hem helemaal opleven."