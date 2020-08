Wekdienst 10/8: Horeca vraagt gegevens bezoekers • Kort geding brillengiganten

Wekdienst - ANP

Goedemorgen! De horeca moet vanaf vandaag de gegevens van bezoekers gaan bijhouden en er dient een kort geding in de verhitte overnamestrijd tussen EssilorLuxottica en GrandVision. Het is vandaag met maxima tussen 30 en 35 graden opnieuw tropisch warm. In de namiddag kan er landinwaarts een regen- of onweersbui ontstaan.

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Horecagelegenheden moeten vanaf vandaag vragen naar de naam en contactgegevens van bezoekers. Zo kan er makkelijker bron- en contactonderzoek worden gedaan als er toch een corona-uitbraak is. Echt verplicht wordt het niet om gegevens achter te laten.

Bij de rechtbank in Rotterdam dient een kort geding van brillenfabrikant EssilorLuxottica tegen brillenketen GrandVision, bekend van winkelketens Pearle en EyeWish. De eerste wil de tweede overnemen, maar eist ook inzage in de administratie omdat het twijfelt welke maatregelen GrandVision heeft genomen om de coronacrisis door te komen.

Wat heb je gemist? Het was een zeer onrustige nacht in Wit-Rusland, nadat president Loekasjenko daar, volgens de Centrale Kiescommissie althans, de verkiezingen won. Hij zou liefst 82 procent van de stemmen hebben gekregen, oppositiekandidaat Tichanovskaja maar 6 procent. In de hoofdstad Minsk gingen zeker 100.000 mensen de straat op om te protesteren. De oproerpolitie trad hardhandig op. Tientallen mensen raakten gewond. In sommige andere steden zou de politie zich achter de demonstranten hebben geschaard. Svetlana Tichanovskaja heeft aangekondigd de uitslag van de verkiezingen niet te accepteren. De kans is groot dat er sprake is van fraude bij de verkiezingen. Een aantal stembureaus maakte eigenhandig de telling in hun bureau bekend, die volledig afweek van de officiële uitslag. Buurlanden Polen en Litouwen roepen Wit-Rusland op "de democratische standaarden te erkennen".

Ander nieuws uit de nacht: Bussen en trams krijgen 'kuchschermen': op die manier kunnen passagiers weer voorin bij de chauffeur bussen en trams betreden. Zo hopen vervoersbedrijven zwartrijden aan te pakken, dat explosief toenam sinds de coronacrisis.

Mediamagnaat Hongkong opgepakt om 'samenspannen met buitenland': Jimmy Lai werd meegenomen op basis van de omstreden nieuwe veiligheidswet. Ook is het gebouw van zijn mediabedrijf binnengevallen en doorzocht.

Loco-burgemeester Den Haag sloot wegen naar strand om 'grenzen te stellen': de badplaats had zondag niet meer capaciteit van verkeersregelaars en handhavers. "We zijn een gastvrije badplaats, maar dat mag geen vrijbrief zijn om moedwillig regels te overtreden." En dan nog even dit: Als je een beetje goed zoekt heb je mondkapjes voor ongeveer 25 cent per stuk. Maar mocht je er nou eentje willen met iets meer bling, dan kun je aankloppen bij een Israëlische juwelier. Het masker van juwelier Yvel heeft 3600 witte en zwarte diamanten, ingelegd op een basis van 18-karaats witgoud. Het prijskaartje: 1,5 miljoen dollar. En hij is niet alleen voor de leuk, hij zuivert ook deeltjes die in de lucht zweven met N99 filters. De koper is een Chinese zakenman die in de VS woont. Een eis van de koper was dat hij het duurste neus- en mondmasker ter wereld zou krijgen. "Met geld kan je misschien niet alles kopen, maar in ieder geval wel een heel duur covid-19 masker", aldus juwelier en ontwerper Isaac Levy.