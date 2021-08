Halep en Muguruza omzeilen lastige hordes in eerste ronde US Open

Simone Halep heeft op de US Open de tweede ronde bereikt. De nog net geen 30-jarige Roemeense, als twaalfde geplaatst in New York, lootte bepaald niet gunstig met Camila Giorgi, maar versloeg de Italiaanse, die twee weken geleden in Montreal nog een WTA-1000-toernooi won, met 6-4, 7-6 (3).

Giorgi neemt de ballen bijzonder snel en gunt zo haar opponenten amper tijd om zich goed te positioneren. Bij Halep, bekend om haar goede voetenwerk en vechtlust, had die strijdwijze minder succes.

Pas toen de voormalige nummer één van de wereld, die door een hardnekkige kuitblessure Roland Garros en Wimbledon miste en dit jaar voor het eerst sinds 2014 buiten de mondiale toptien belandde, voor de winst mocht serveren, slaagde de Italiaanse erin haar opponente te breken. Tot tweemaal toe zelfs. Ze overleefde en passant twee matchpoints, maar speelde vervolgens een slordige tiebreak.

Halep won Roland Garros (2018) en Wimbledon (2019) al eens en haalde op de Australian Open de finale (2018), maar in New York reikte ze nooit verder dan de halve finales. Dat lukte haar in 2015.

Muguruza draait rollen om

Ook Garbiñe Muguruza moet zich bij de loting achter de oren hebben gekrabd toen Donna Vekic uit de koker rolde. De Spaanse had het enige onderlinge duel met de Kroatische op hardcourt namelijk verloren, in twee tiebreaks. In New York waren de rollen echter precies omgedraaid: 7-6 (4), 7-6 (5).