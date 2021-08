'Dodental orkaan Ida gaat zeker oplopen, herstel schade kan maanden duren'

Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel slachtoffers orkaan Ida in de Amerikaanse staat Louisiana heeft geëist. Officieel staat het dodental nog op één, maar gouverneur Edwards houdt rekening met veel meer slachtoffers. Hij zegt dat de situatie "catastrofaal" is.

Ida kwam gisteravond aan land in Louisiana als een van de krachtigste orkanen ooit gemeten op het Amerikaanse vasteland, met windsnelheden van zo'n 230 kilometer per uur. Het National Hurricane Center (NHC) classificeerde Ida als een orkaan van categorie 4, de een na zwaarste categorie.

Overstromingen

Grote gebieden zijn overstroomd en in de plaats Alliance is een dijk doorgebroken. Reddingswerkers proberen met honderden bootjes bewoners van getroffen huizen te bereiken. Ook zijn helikopters ingezet.

Veel gebouwen zijn verwoest, waaronder vier ziekenhuizen. Ook zijn wegen beschadigd, waardoor het reddingswerk bemoeilijkt wordt.