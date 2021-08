Frenkie de Jong nieuwsgierig naar Van Gaal: 'Heeft sowieso charisma en autoriteit'

Van Gaal hield al wel een intropraatje, maar daarmee is de nieuwsgierigheid van De Jong nog lang niet bevredigd. "Je hoort wel verhalen, maar ik ben benieuwd hoe de week zal verlopen. Wat ik verwacht? Hij heeft sowieso charisma van zichzelf. En autoriteit, ik denk niet dat dat iets slechts is als trainer."

Bondscoach Louis van Gaal geeft daags voor de interland tegen Noorwegen een persconferentie. Die is dinsdag vanaf 13.30 uur

Geen sinecure. Noorwegen, de eerste opponent, heeft onder anderen het fenomeen Erling Haaland en Martin Ødegaard in de gelederen. En Turkije was deze kwalificatiereeks al eens met 4-2 te sterk.

Toch is de stemming onder de 17 miljoen bondscoaches die Nederland rijk is positief. De reden: Louis van Gaal.

Hoewel de voormalig oefenmeester van Ajax, Barcelona, Bayern München en Manchester United de afgelopen vijf jaar niet werkzaam was in de voetbalwereld, is de teneur dat onder Van Gaal alles goed komt.

De Jong is iets voorzichtiger: "Laten we het hopen. Laten we hopen dat het goed gaat komen."

De 24-jarige De Jong is in ieder geval klaar voor de nieuwe bondscoach. De middenvelder heeft de klap van het teleurstellend verlopen EK op vakantie kunnen verwerken en is vol goede moed naar Nederland gevlogen voor de tweede herstart in een jaar tijd; vorig jaar onder Frank de Boer, nu onder Van Gaal.