Ploeg is sterk, maar Dumoulin nog niet het baasje: 'Hoop dat dat gaat groeien'

Is Dumoulin echt terug? 'In ieder geval vandaag' - NOS

"Ik had veel betere benen dan gisteren", sprak Dumoulin. "Daar ben ik heel bij mee. Ik kom van heel ver. Logisch dat het in het begin met ups en downs gaat."

Waar Dumoulin een dag eerder nog een pas op de plaats moest maken en geen rol kon spelen in de finale, bleek hij zondag wel bij machte lang mee te strijden in de frontlinie. Met Jumbo-Visma won hij het prestigegevecht met Team Ineos, de Britse formatie met de Tourwinnaars Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome, overtuigend. Teamgenoot Primoz Roglic pakte de ritzege en de eindzege.

Of Tom Dumoulin nu echt terug is? "In ieder geval vandaag, ja", sprak de 29-jarige renner van Jumbo-Visma na een sterk optreden in de de derde en laatste etappe van de Ronde van de Ain met finish op de Grand Colombier.

Na 420 dagen reed Tom Dumoulin vrijdag weer zijn eerste wielerwedstrijd in de ouverture van de Ronde van de Ain. Het was zijn officiële debuut voor Jumbo-Visma. "Het is echt een heel raar gevoel om hier te zijn", zei de Limburger vooraf.

"Het was gek, ik moest er wel even in komen", zei Dumoulin na zijn vierde plaats in de rit naar Ceyzeriat. "Maar het is net als skiën. Dat verleer je niet. Ik draai als tweede de laatste bocht in. Dan ben je conditioneel niet slecht én niet slecht met positioneren."

'Twijfel meer dan in verleden'

Zaterdag had Dumoulin een mindere dag en cijferde hij zich volledig weg voor Roglic. Hij werd uiteindelijk 23ste in de rit naar

Lélex Monts-Jura. Op zondagochtend was Dumoulin voor de start van de slotrit open en eerlijk over zijn gevoelens.

"Ik twijfel veel meer over mezelf dan ik in het verleden deed. Het is niet zo dat vandaag of morgen de knop om gaat en dat ik weer het baasje ben. Ik hoop dat dat gaat groeien."