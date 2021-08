De uitzending van 30 augustus

De Amerikanen claimen dat ze met een drone-aanval potentiele aanslagplegers hebben uitgeschakeld in de buurt van Kabul. Maar bij die aanval vielen ook burgerslachtoffers. Hoe dat kan en hoe zo'n drone-aanval in zijn werk gaat vraagt Nieuwsuur aan deskundige Wim Zwijnenburg. Ook spreken we met journalist Nagieb Khaja , die familieleden van de slachtoffers sprak.

Overleggen met de Taliban zonder ze te erkennen

Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken gaat een bezoek brengen aan Qatar, Pakistan en Turkije. Doel van haar reis is om evacuaties van Nederlanders "en anderen die we naar Nederland willen halen" uit Kabul weer mogelijk te maken. De Veiligheidsraad kijkt naar de mogelijkheden om evacuaties weer mogelijk te maken. Over de trip van Kaag en de beslissing van de Veiligheidsraad praten we met oud-diplomaat Marten de Boer, die jarenlang werkte in Afghanistan.