Kabinet trekt met Prinsjesdag extra geld uit voor klimaat en veiligheid

Het demissionaire kabinet wil 6 tot 7 miljard euro extra uitgeven om de CO2-uitstoot te verminderen en nog eens bijna een half miljard voor de aanpak van criminaliteit. Ingewijden bevestigen berichten daarover van De Telegraaf en RTL Nieuws. Vandaag heeft het kabinet definitief de begroting vastgesteld die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Het extra geld voor de klimaataanpak vloeit voort uit het vonnis in de Urgenda-zaak, dat het kabinet dwingt om maatregelen te nemen. Het geld zou worden ingezet om met subsidies mensen te verleiden tot verduurzaming, bijvoorbeeld door het aanschaffen van een elektrische auto of hun huis te isoleren.

Op de derde dinsdag in september zal het kabinet ook bekendmaken dat er ruim 400 miljoen euro extra gaat naar de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Dat wordt op verschillende manieren besteed. Zo gaat er meer geld naar de beveiliging van bedreigde personen. Daar had een Kamermeerderheid op aangedrongen na de moord op Peter R. de Vries. Ook komt er in de Miljoenennota geld vrij voor de sociale advocatuur.