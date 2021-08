Merlier sprint in Dokkum naar zege na tumultueuze eerste etappe Benelux Tour

Teunissen was de enige Jumbo-Visma-renner in de eerste groep, waar mannen als Tom Dumoulin en Dylan Groenewegen ontbraken. Dat was niet de bedoeling, gaf Teunissen na afloop toe.

Danny van Poppel werd zesde in de sprint, Mike Teunissen kwam als negende over de finish. Doordat de Jumbo-Visma-renner in de laatste 'gouden kilometer' bonificatieseconden bijeensprokkelde, staat hij in het algemeen klassement vierde, op zes seconden van leider Merlier.

De waaiervorming deed zich voor rond het Lauwersmeer en uiteindelijk bleven er voorin zo'n dertig renners over. Lukas Pöstlberger sprong weg op anderhalve kilometer van de streep in Dokkum, maar redde het niet.

De eerste van zeven etappes was 170 kilometer lang en voerde van Surhuisterveen naar Dokkum. Het parcours was vlak, maar door de wind werd het toch een harde koers.

Tim Merlier is de eerste leider in de Benelux Tour, de etappekoers door Nederland en België. De Belg van Alpecin-Fenix won in Dokkum de sprint van een eerste peloton. Hij bleef de Duitser Phil Bauhaus en de Colombiaan Álvaro Hodeg net voor.

"Het was enorm chaotisch, iedere keer die waaier inknokken en zorgen dat je niet verrast werd. Bij momenten zaten we met vijf man mee en bij momenten met niemand of heel weinig", aldus Teunissen. "Het was niet goed dat we maar met één man meezaten, daar moeten we het nog wel over hebben. Maar je kunt het niet van tevoren uittekenen."

Het gevolg is wel dat Teunissen nu de Jumbo-Visma-renner is met de beste kansen in het klassement. "Zeker nu Tom is weggevallen. Ik neem aan dat ik wat meer steun krijg, dan is er wel wat mogelijk denk ik."

Dinsdag staat een tijdrit over 11 kilometer rond Lelystad op het programma. "Ik hoop een goede tijdrit te rijden en daarna van dag tot dag goed mee te doen. En dan zien we wel. Ik heb de laatste twee jaar hier in de top-10 gereden, hopen dat het nu beter gaat", aldus Teunissen.