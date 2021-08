Terugblik Tokio: een gouden dag voor de paralympiërs, Plat gaat weer op jacht

In onze Terugblik praten we je helemaal bij over de prestaties van de paralympische ploeg in Tokio. Wie kwamen er in actie? En hoe staat Nederland ervoor op de medaillespiegel? We werpen ook alvast een blik op wat komen gaat.

De dag begon goed met de paralympische gouden medaille voor tafeltennisster Kelly van Zon. Enkele uren later voegde amazone Sanne Voets daar nog een gouden plak aan toe. Bij de vrije kür op muziek was zij veruit de beste.

Ruiter Frank Hosmar haalde in een andere categorie niet veel later zilver. Lange tijd ging Hosmar aan de leiding, maar in de laatste kür schoot de Belgische Michele George hem net voorbij.