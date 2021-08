Slachterij in Epe waar dieren werden mishandeld mag weer open

Slachthuis Gosschalk in Epe, dat in juli werd gesloten omdat er dieren werden mishandeld, mag weer open. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een verbeterplan dat het bedrijf heeft opgesteld goedgekeurd.

De heropening is onder strikte voorwaarden, meldt Omroep Gelderland, en ook blijft het bedrijf onder verscherpt toezicht staan.

De NVWA trok de slachthuiserkenning van het bedrijf in, nadat op undercoverbeelden te zien was hoe varkens en koeien stroomstoten kregen en werden geslagen. Een medewerker van actiegroep Varkens in Nood werkte twintig dagen undercover bij het bedrijf, waar dagelijks tot 5000 varkens en 600 runderen werden geslacht. Hij maakte in het geheim beelden van de misstanden.

Opleiding om met dieren te werken

Alle medewerkers moeten een opleiding volgen om met levende dieren te mogen werken. "Daarnaast wordt de productiesnelheid flink omlaag gebracht. Ook dat is om het dierenwelzijn te verbeteren", zegt een woordvoerder van NVWA tegen de regionale omroep. "En het aantal camera's wordt verhoogd van 12 naar 29 om dode hoeken te voorkomen."