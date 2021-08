Coronasteun stopt per 1 oktober, kabinet werkt nog aan regeling voor nachtclubs

De meeste steunmaatregelen om bedrijven door de coronacrisis heen te helpen stoppen, zoals verwacht, per 1 oktober. Het demissionaire kabinet vindt het niet langer nodig om met generieke maatregelen de economie te ondersteunen, omdat de meeste beperkende coronamaatregelen inmiddels zijn opgeheven.

"De economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten", laat het kabinet weten. Regelingen als de NOW (voor loonkosten), TVL (voor vaste lasten), Tozo (voor zzp'ers) en TONK (voor noodzakelijke kosten) houden op te bestaan. Alleen voor bepaalde sectoren blijven er ook in het vierde kwartaal van dit jaar steunregelingen van kracht.

Dan gaat het bijvoorbeeld om de nachthoreca en de evenementensector, die ook na 1 oktober nog niet helemaal van het slot kunnen. Het Garantiefonds Evenementen blijft bestaan, net als bepaalde financieringsgaranties voor ondernemers.

Nachtclubs

Het kabinet werkt nog aan een compensatieregeling voor nachtclubs en discotheken, omdat die als enige op last van de overheid nog helemaal gesloten zijn. "De uitvoering van zo'n regeling is zeer complex en vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties", waarschuwt het kabinet.

De steunpakketten werden in maart 2020 in het leven geroepen, aan het begin van de eerste lockdown. In totaal gaat het om ruim 80 miljard euro die naar het bedrijfsleven vloeit.

Ondernemers die toch nog financiële steun nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstandsuitkering voor ondernemers. De regels daarvoor worden versoepeld.

Uitstel belastingen

Op 1 oktober stopt ook de mogelijkheid voor ondernemers om uitstel van belastingbetaling aan te vragen. Daar hebben 369.000 bedrijven gebruik van gemaakt. Een groot deel is al terugbetaald, maar er staat nu nog ruim 19 miljard euro aan belastingschuld open bij 270.000 ondernemers.

Van de bedrijven wordt verwacht dat ze vanaf 1 oktober weer gewoon belasting gaan betalen. Over een jaar moeten ze ook hun schuld aan de fiscus gaan terugbetalen. Daar hebben ze vijf jaar de tijd voor.