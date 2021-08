Overvallers Brazilië isoleren stad en gebruiken gijzelaars als menselijk schild

Terwijl de overvallers met een drone de omgeving vanuit de lucht in de gaten hielden, gebruikten ze explosieven om banken binnen te komen. Omstanders werden overmeesterd en als menselijk schild gebruikt en ook een politiebureau werd onder vuur genomen. In het centrum van de stad met zo'n 200.000 inwoners waren urenlang schoten en ontploffingen te horen.

Aan de actie werkten volgens de politie zo'n vijftig criminelen mee. Ze waren zwaarbewapend en kwamen 's ochtends vroeg de stad in. Ze isoleerden Araçatuba door op toegangswegen auto's en vrachtwagens in brand te steken.

In de Braziliaanse stad Araçatuba hebben tientallen overvallers drie banken beroofd en gijzelaars gebruikt als menselijk schild. Volgens de politie zijn zeker drie mensen gedood. Onder hen is een van de overvallers.

Volgens de burgemeester kon de politie van Araçatuba nauwelijks ingrijpen. "De politie kan de overvallers niet aanvallen", zegt hij. "Er staan te veel levens op het spel", doelend op het aantal zwaarbewapende overvallers en hun gijzelaars.

Desondanks is volgens de politie een overvaller gedood en zijn er twee verdachten opgepakt. Er vielen ook twee andere doden, maar hun identiteit is nog niet bekendgemaakt.

Dakloze

De overvallers zouden met zo'n tien auto's de stad zijn ontvlucht. Over hun buit is weinig bekend. Bij een van de banken zouden de criminelen geld naar een dakloze hebben gegooid.

Scholen blijven de rest van de dag dicht. De burgemeester wil dat mensen de rest van de dag binnenblijven, omdat de criminelen op mogelijk veertien plekken in de stad explosieven hebben achtergelaten.

Het is niet de eerste grote overval in de stad Araçatuba. In 2017 sloegen overvallers op een soortgelijke manier toe. Toen vielen ze politiebureaus aan, blokkeerden ze ook wegen en braken ze in bij een beveiligingsbedrijf.