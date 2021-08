RIVM: 2213 positieve tests, gemiddeld kleine stijging

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 2213 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 115 minder dan gisteren.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist, zij het licht. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2532 positieve tests per dag geregistreerd; 4 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

Over de afgelopen maand gezien is er vooral sprake van een stabilisatie. Het aantal positieve tests ligt al sinds 31 juli - een enkele uitschieter daargelaten - tussen de 2000 en 3000 per dag. Dat zijn er wel aanzienlijk meer dan vorig jaar rond deze tijd, toen dat aantal zich rond de 500 bewoog. Vanaf begin september begonnen de besmettingscijfers toen op te lopen. De vraag is hoe dat dit najaar gaat, nu de meeste Nederlanders zijn gevaccineerd.