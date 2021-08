Oranje bijeen voor week van de waarheid, waarin duidelijkheid het toverwoord is

Het Nederlands elftal is maandag bijeengekomen voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. Bondscoach Louis van Gaal maakt zijn rentree bij Oranje en staat gelijk voor een cruciale week.

Het is voor Oranje de eerste keer dat de groep weer bij elkaar komt na het mislukte EK onder toenmalig bondscoach Frank de Boer. Lang heeft Van Gaal niet om zijn ploeg te prepareren, want het Nederlands elftal speelt woensdag al de eerste wedstrijd tegen Noorwegen. Van Gaal gaf eerder al aan dat duidelijkheid het toverwoord zal zijn in aanloop naar de komende interlands. Iets dat de spelers volgens de bondscoach de afgelopen tijd gemist hebben. "Ik ga heel veel duidelijkheid geven over de wijze waarop wij gaan spelen, want dat was wel de algemene klacht van de meeste spelers", zei Van Gaal op de persconferentie van vrijdag.

Waar De Boer op het EK koos voor 5-3-2 verwacht NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg dat Van Gaal neigt naar 4-3-3. "De spelers willen het graag en met Steven Bergwijn heeft hij een extra optie als buitenspeler." Van Dijk weer terug Een belangrijk verschil met het afgelopen EK is dat Van Gaal weer kan beschikken over aanvoerder Virgil van Dijk. De verdediger is terug van een blessure, speelde alweer 270 minuten voor Liverpool en keert na tien maanden ook weer terug bij het Nederlands elftal. Van Dijk is zeker van een basisplaats, maar voor de rest zijn er nog een hoop keuzes te maken. Pierre van Hooijdonk kroop in Studio Voetbal in de huid van Van Gaal en verwacht basisplaatsen voor Cody Gakpo en doelman Justin Bijlow.

