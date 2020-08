Mercedes-baas Wolff: 'Hamilton en Verstappen vechten nog voor de titel'

Toto Wolff - Getty Images

Na vier zeges in vier races dit seizoen moest Mercedes zondag een pas op de plaats maken. Na een bloedstollende race, nota bene op het voor Mercedes-kopman Lewis Hamilton vertrouwde Silverstone, moesten ze de winst aan Max Verstappen laten. De teambaas van de renstal, Toto Wolff, was na afloop duidelijk in zijn commentaar. "We waren kwetsbaar. We wisten dat onze voorsprong op de concurrentie niet zo groot was als het leek. Dat kwam door de combinatie van warmer weer, zachtere banden en hogere bandenspanning."

De banden van Lewis Hamilton hadden het zwaar te verduren tijdens de race op Silverstone - AFP

Met zijn zege op Silverstone klom Verstappen op naar de tweede plaats in het wereldkampioenschap, dertig punten achter zesvoudig wereldkampioen Hamilton. Met nog zeven races te gaan denkt Wolff dat er een spannende strijd kan ontstaan. "Ik zie Lewis en Max nog wel vechten voor de titel dit jaar. Lewis vindt dat geen probleem, hij houdt ervan uitgedaagd te worden en wint liever als hij ervoor moet knokken. En vlak ook Valtteri Bottas niet uit." In de eerste race van het jaar, in Oostenrijk, viel Verstappen al snel uit. Dat de Nederlander daar geen punten haalde is voorlopig de belangrijkste reden dat zijn achterstand op Hamilton nog zo fors is. "Stel je voor dat hij toen een podiumplek had gepakt: dan was het gat met Lewis nihil geweest", aldus Wolff. "Van Max zijn we nog niet af. En eigenlijk ben ik daar wel blij mee want iedereen zit te wachten op gevechten tussen topcoureurs en verrassingen. Niemand wil saaie races."

Bottas, die zondag als eerste startte maar genoegen moest nemen met de derde plaats op het podium, uitte na de race felle kritiek op zijn team. Volgens de Fin zat Mercedes te slapen tijdens de race, met als gevolg dat strategische fouten werden gemaakt. "Bottas baalt, daar heb ik begrip voor, maar we liepen achter de feiten aan", reageerde Wolff. "Ik weet dat Valtteri zei dat we met een andere strategie moesten terugslaan. Maar nee, dat had geen zin. Verstappen was gewoon te snel. Wat we ook hadden gedaan qua bandenwissel, Verstappen zou terug hebben geslagen."

Quote Ik heb steeds gezegd dat het geen walk in the park zou worden dit jaar. Toto Wolff