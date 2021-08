Subsidiepot tweedehands elektrische auto's nu ook leeg

In totaal was er dit jaar zo'n 28 miljoen euro beschikbaar aan subsidiegeld voor elektrische auto's:

In totaal maakten 6750 particulieren gebruik van de subsidie voor de aankoop van een tweedehands elektrische auto. Officieel is het geld nog niet op, omdat aanvragen nog kunnen worden afgekeurd. Dan gaat de subsidie naar de eerstvolgende op de wachtlijst die wel aan de voorwaarden voldoet.

De Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP) voor elektrische auto's is voor dit jaar opgebruikt. De pot voor nieuwe elektrische auto's was al leeg; nu is ook de subsidie voor tweedehands elektrisch auto's 'overtekend'. Dat betekent dat er meer subsidie is aangevraagd dan er geld beschikbaar is.

Hoewel je dus nog altijd subsidie kunt aanvragen, is de kans klein dat je die nog krijgt. "Natuurlijk zou ik ook willen dat ook de rest van dit jaar meer mensen in aanmerking komen", zegt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Steven van Weyenberg (D66) daarover. "Maar ik vind het vooral mooi nieuws dat al zoveel mensen met dit steuntje in de rug kiezen voor elektrisch rijden."

Sneller meer CO2 winst

Dat de subsidiepot voor tweedehands elektrische auto's nu ook leeg is, noemt Peter Soonius van Natuur & Milieu best dubbel:. "Natuurlijk is dit het succes waarop we gehoopt hadden, maar het geeft de consument weinig vertrouwen", zegt hij. "Het zou fijn zijn als je gewoon weet dat die subsidie beschikbaar is. Dat wanneer je voor een auto gaat kijken en dan twee maanden later beslist, je er niet achter komt dat het potje net weer leeg is. Bovendien lopen de voordelen voor de zakelijke markt, zoals de lagere bijtelling, wel het hele jaar door. Dat helpt ook niet bij het vertrouwen van de consument."

Samen met de ANWB, BOVAG, RAI Vereniging, en VNA pleit Natuur & Milieu daarom voor het opheffen van een jaarlijks maximumbedrag. "Mensen willen een elektrische auto kopen. En de CO2-winst die je nu boekt, boek je ieder jaar dat die auto rondrijdt. Waarom dan wachten met het uitdelen van die subsidie tot over vier jaar?"

Volgens de coalitie staat het beleid van het doseren van subsidiegeld haaks op de klimaatdoelen van het kabinet. "Elke nieuwe elektrische auto die nu gekocht wordt, betekent sneller een grotere tweedehands markt van elektrische auto's", licht Soonius toe. "De consument koopt vooral tweedehands auto's. Het is dus belangrijk om die markt op gang te helpen en elektrisch rijden toegankelijk te maken voor mensen zoals jij en ik."

Van alle gebruikte elektrische auto's die dit jaar met subsidie zijn aangeschaft, is veertig procent maximaal een jaar oud. Een kwart van de auto's is meer dan vier jaar oud. "En juist om deze relatief jonge en daarmee vrij dure elektrische auto's bereikbaar te maken voor consumenten is subsidie belangrijk", aldus Soonius.

Subsidiegelden

Sinds vorig jaar kunnen particulieren met subsidie een elektrische auto leasen of kopen. Die regeling loopt door tot en met 2025 voor nieuwe auto's en 2024 voor tweedehands auto's. Particulieren konden de afgelopen twee jaar voor gebruikte auto's 2000 euro subsidie aanvragen en voor nieuwe 4000 euro.

De subsidie voor nieuwe elektrische auto's neemt vanaf nu elk jaar iets af: