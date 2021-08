Chinese tieners mogen nog maar drie uur per week online gamen

China legt online gamen voor kinderen en tieners verder aan banden. Volgens de nieuwe regels mogen minderjarigen alleen nog spelen op vrijdag, zaterdag, zondag en op feestdagen tussen 20.00 tot 21.00 uur. De maatregel is volgens staatspersbureau Xinhua onder meer bedoeld om gameverslaving tegen te gaan.

Effectief komt het er dus op neer dat tieners in totaal drie uur per week online mogen gamen. Dat is fors minder dan nu volgens persbureau Bloomberg: in 2019 werd besloten dat minderjarigen dagelijks 1,5 uur mogen gamen op het internet. "Dit is een voorbeeld van hoe diep de Chinese overheid ingrijpt in het privéleven van burgers", zegt correspondent Garrie van Pinxteren.

'Gezondheid ondermijnen'

Chinese opiniemakers hebben gamen ooit als het nieuwe opium bestempeld. Daarmee vertolken ze de visie van het regime dat jongeren er te veel mee bezig zijn. "De Communistische Partij ziet liever dat tieners zich richten op hun studie of fysieke activiteiten. Peking vindt dat games en gameverslaving de gezondheid van de jeugd ondermijnen."

Daarom mogen de bedrijven die de games aanbieden voortaan nog maar een uur per dag de servers opengooien voor minderjarigen. Aangezien alle spelers zich moeten registeren met hun leeftijd en volledige naam, zal het verbod waarschijnlijk makkelijk te handhaven zijn.

Te machtig en te rijk

Behalve de jeugd beschermen heeft Peking volgens Van Pinxteren nog andere motieven voor het besluit. "Dit komt tijdens een grote crackdown op techbedrijven en zeker ook gamebedrijven. De overheid vindt dat die te veel macht hebben gekregen en te rijk zijn geworden."

Een voorbeeld van deze trend is de miljardenboete voor webwinkelgigant Alibaba eerder dit jaar. De onderneming van de bij het regime in ongenade gevallen Jack Ma moest verplicht worden opgesplitst. Zo zijn ook andere techbedrijven de afgelopen tijd aangepakt.

De grootste socialmedia- en gameonderneming van China is Tencent. Toen gamen in staatsmedia werd bestempeld als opium, kelderde de beurswaarde van het miljardenbedrijf tijdelijk met 10 procent. In vergelijking met eind vorig jaar heeft het bedrijf virtueel bijna 40 procent van zijn waarde verloren.