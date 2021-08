NOS Formule 1-podcast #13: 'Spa viel door botsende belangen in het water'

Vier rondjes werden er maar gereden gisteren tijdens de Grand Prix van België. Desondanks is er gewoon een NOS Formule 1-podcast.

Presentator Amber Brantsen neemt met commentator Louis Dekker en oud-coureur Jan Lammers de bijzondere race door, waar Max Verstappen tot winnaar werd uitgeroepen.

"Het barste gisteren van de botsende belangen. Je wilt een veilige, maar ook een prachtige race", aldus Dekker. "Er is niet alleen een strijd tussen de coureurs en de teams, maar je hebt ook de sportieve belangen versus de commerciële belangen. Commercieel hebben we plichten en kunnen er schadeclaims komen. Zo zijn er voortdurend twee krachten bezig. Ik heb het idee dat die belangen gisteren speelden."

Verder onder meer aandacht voor de vele regels in de Formule 1, de vraag of toeschouwers hun geld terug moeten kunnen vragen en er wordt vooruitgeblikt op de grand prix in Zandvoort.