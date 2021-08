Wielerbond KNWU verrast met kandidatuur Wouter Bos als voorzitter

Bos werd na een loopbaan in het bedrijfsleven in 1998 namens de PvdA lid van de Tweede Kamer. Als politiek leider van de PvdA was hij minister van Financiën en vice-premier. In 2010 stapte Bos uit de politiek, al was hij als informateur in 2012 nog wel betrokken bij de totstandkoming van het tweede kabinet-Rutte.

Sindsdien was hij onder meer partner bij adviesbureau KPMG en voorzitter van de Raad van Bestuur van het VU Medisch Centrum. Als fervent Feyenoordfan was hij bovendien bestuurslid van de Giovanni van Bronckhorst-Foundation.

Volgens de sollicitatiecommissie is Bos de meest geschikte kandidaat voor het voorzitterschap van de wielerbond. "De commissie is zeer enthousiast over Wouter Bos en is van mening dat hij op basis van zijn ervaring, competenties en persoonlijkheid een zeer sterke kandidaat is", schrijft de commissie.

"Bovendien heeft Bos aangegeven voldoende tijd beschikbaar te hebben voor het vervullen van de functie als voorzitter van de KNWU."