Podcast De Dag: wat China in Afghanistan te zoeken heeft

Terwijl Nederland en andere westerse landen nog nadenken of en hoe ze aan tafel moeten met de Taliban in Afghanistan, zijn die gesprekken in China al maanden gaande. Het is geen geheim dat China al vele jaren nauwe banden onderhoudt met de Taliban, vertelt sinoloog Xiaoxue Martin van Instituut Clingendael in podcast De Dag.

China heeft zich goed voorbereid op de aftocht van westerse troepen uit Afghanistan en is nu klaar om zaken te doen. Daarbij maakt het Peking volgens Martin niet zo veel uit wie er aan de macht is, zolang er maar sprake is van stabiliteit en veiligheid. Maar er spelen meer belangen. Zo zit het land vol met zeldzame grondstoffen en edelstenen en is de plek strategisch van belang voor de Nieuwe Zijderoute.

