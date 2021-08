NOS Voetbalpodcast #170: 'Buitengewone prestatie van Utrecht, die derde kunnen worden'

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt presentator Arno Vermeulen samen met commentatoren Jeroen Grueter, Jeroen Elshoff en Arman Avsaroglu het afgelopen voetbalweekend.

Onder meer de overwinning van FC Utrecht op Feyenoord komt ter sprake. Grueter wil vooral de prestaties van de Domstedelingen benadrukken.

"Het was echt een buitengewone prestatie van een fel en gretig Utrecht dat Feyenoord alle hoeken van het veld liet zien met goed voetbal, niet alleen met vechtlust. De score had echt op kunnen lopen. Ze hebben materiaal om eventueel derde of vierde te worden."

Verder onder meer aandacht voor de overwinningen van Ajax en PSV, AZ en de laatste (aanstaande) transfers.