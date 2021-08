UWV schort terugvorderen voorschot op arbeidsongeschiktheidsuitkering op

Het UWV stopt voorlopig met het terugvorderen van voorschotten voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De uitkeringsinstantie vindt dat mensen niet in de financiële problemen mogen komen omdat ze vanwege een tekort aan artsen niet snel genoeg gekeurd kunnen worden. Drie weken geleden erkende het UWV al dat deze problematiek speelde.

De maatregel geldt voor iedereen die op 1 januari 2020 in het kader van de WIA, de Wet inkomen en arbeid, een voorschot had of daarna een voorschot gekregen heeft. Mensen die hun voorschot al helemaal of gedeeltelijk hebben terugbetaald, krijgen het geld opnieuw op hun rekening.

Tot zeker eind 2022 blijft de regeling van kracht. Daarna hoopt het UWV dat de problematiek van de "groeiende vraag naar sociaal-medische beoordelingen" te hebben opgelost, samen met de politiek en de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde.

Onwenselijk en onaanvaardbaar

Nederlanders die een aanvraag doen voor een WIA-uitkering moeten volgens de wet binnen acht weken gekeurd worden. Als het langer op zich laat wachten komen ze in aanmerking voor een voorschot, zodat ze niet lang zonder inkomen zitten.

Blijkt later dat ze toch niet in aanmerking komen voor een (volledige) uitkering, dan moeten ze het voorschot helemaal of gedeeltelijk terugbetalen. Op dit moment duurt het soms wel tot een jaar voordat iemand gekeurd is.

Bij het UWV zijn signalen binnengekomen dat voorschotontvangers daardoor in financiële problemen zijn gekomen, omdat ze met terugwerkende kracht een periode zonder inkomen zitten.

Vanwege alle problematiek bij het UWV en de coronacrisis is de wachttijd van een keuring, en daarmee de hoogte van de voorschotten, flink opgelopen. Dat betekent dus ook dat mensen hoge bedragen moeten terugbetalen. Die gang van zaken noemt het UWV nu onwenselijk en onaanvaardbaar.