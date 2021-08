Zwijgzame en aimabele Rogge bracht rust terug bij IOC: 'Ik houd van de stilte'

Het tekent de zondag op 79-jarige leeftijd overleden sportbestuurder. De bescheiden, zelfs wat schuchtere Belg, was twaalf jaar lang de machtigste man in de sportwereld. Pragmatisch, wars van zelfverheerlijking en daardoor geliefd bij iedereen.

Als zeiler schopte hij het wel tot de wereldtop. In de veeleisende Finn-klasse werd hij wereldkampioen bij de junioren en nam hij deel aan de Olympische Spelen in Mexico-Stad (1968), München (1972) en Montreal (1976).

Een wielrenner stak niet in hem, maar de kwaliteiten van de Vlaamse stoempers maakt hij zich wel eigen. "Doorzettingsvermogen en hard werken", noemde hij zijn grootste kwaliteiten. "Ik had een beetje de gave van de Flandriens, maar niet het talent. Mijn grootvader was wielrenner aan het begin van de twintigste eeuw. Later nam hij me mee naar de Ronde van Vlaanderen. Mijn jeugd was niet rijk, maar wel comfortabel. Ik heb nooit afgezien."

De op 2 mei 1942 in Gent geboren Rogge bleef zijn hele leven liefhebber van de grijze Vlaamse hemel, al bewoog hij zich met even groot gemak tussen de rijksten en machtigsten ter wereld.

Ook was hij een verdienstelijk rugbyer en speelde zelfs tien interlands voor België. "Als rugbyer hebben ze getracht mij kapitein te maken, maar dat is niet gelukt. Ik was veel te veeleisend, was een slechte kapitein. Daar heb ik van geleerd."

Geboren leider

Toch was Rogge een geboren leider. Voordat hij in 1976 zelf deelnam aan zijn laatste Zomerspelen was al hij chef de mission van de Belgische delegatie bij de Winterspelen in Innsbruck. Die klus was te overzien, want de Belgische delegatie in 1974 bestond slechts uit twee skiërs en twee schaatsers.

Tegelijk was Rogge ook nog actief als orthopedisch chirurg (specialiteit: de knie). Pas in 2001 stopte hij met zijn praktijk, nadat hij bij het IOC-congres in Moskou boven Dick Pound en Sergej Boebka werd verkozen tot voorzitter van het Internationaal Olympische Comité.

Rogge ontving bij die gelegenheid de hartelijke felicitaties van president Vladimir Poetin, die dertien jaar later goede sier zou maken met de Winterspelen in Sotsji.