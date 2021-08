Wereldrecord en tweede goud voor zwemmer Dorsman op Spelen, brons Van Wanrooij

Rogier Dorsman is op de 200 meter wisselslag (SM11) in een wereldrecord naar het goud gezwommen. Dorsman zette een tijd neer van 2.19,02 en kon nog rustig zijn badmuts af doen voordat zijn concurrenten aantikten.

Het zilver ging naar Mychajlo Serbin uit Oekraïne die acht seconden later aan tikken, brons was er voor de Japanner Uchu Tomita.

Het is al de tweede medaille voor de Nederlander deze Spelen, eerder zwom Dorsman naar het goud op de 400 meter vrije slag. Op de 100 meter schoolslag greep de zwemmer naast een medaille omdat hij bij het keren de mist in ging.

De 22-jarige Dorsman heeft nog twee afstanden te gaan in Tokio. Hij doet ook mee aan de 100 meter schoolslag en de 100 meter vlinderslag.

Brons voor Van Wanrooij

Voor Thomas van Wanrooij (SM13) was het een minstens zo mooie dag. De 18-jarige Rotterdammer was uitzinnig van vreugde na het behalen van de bronzen medaille, ook op de 200 meter wisselslag.

Bij het ingaan van de laatste vijftig meter had Van Wanrooij zich opgewerkt naar de tweede plek achter de ongenaakbare Wit-Rus Ihar Boki, maar in de laatste meters zwom de Fransman Alex Portal Van Wanrooij alsnog voorbij. De vreugde was er echter niet minder om voor de jongeling, die nog niet eerder op een internationaal podium eremetaal veroverde.

Bruinsma vijfde

Liesette Bruinsma (SM11) had vannacht op diezelfde afstand ook de finales gehaald, maar zij werd uiteindelijk vijfde. Het wereldrecord op deze afstand was in handen van de Nederlandse (2.46,49), maar de gehele topvier zwom onder die tijd. Bruinsma zelf tikte aan met een tijd van 2.50,78. Het goud ging naar Jia Ma uit China (2.42,14)