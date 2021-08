Politie-invallen in zoektocht naar verdachten schietpartijen Rotterdam

De politie is vanmorgen rond 09.00 uur meerdere woningen in Rotterdam binnengevallen. Arrestatieteams zochten naar verdachten en wapens die verband houden met beschietingen in Rotterdam-Feijenoord.

De invallen waren onder meer in de Tweebosbuurt, Oud Crooswijk en Mathenesse, meldt Rijnmond.

In de afgelopen maanden waren er zeker dertien schietpartijen op mensen en woningen in Rotterdam-Feijenoord. Tussen een aantal daarvan ziet de politie een verband. Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep dat drugs de aanleiding zouden zijn voor het geweld.

Een 18-jarige Rotterdammer werd anderhalve week geleden aangehouden in een woning in Spijkenisse. Hij zou betrokken zijn bij het beschieten van woningen in Rotterdam en zit nog vast.