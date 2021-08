Afghanen uit opvang in Harskamp en Amsterdam naar Heumensoord

Afghaanse vluchtelingen die zijn opgevangen in de militaire kazerne in Harskamp verhuizen naar Heumensoord, in de bossen bij Nijmegen. Morgen gaan de eerste mensen over, bevestigt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Ook vluchtelingen die zijn opgevangen in het Marine Etablissement Amsterdam gaan vanaf morgen naar Heumensoord, laat het COA weten. Daar is in eerste instantie plaats voor 450 mensen. De capaciteit zal worden uitgebreid naar 1000.

In Harskamp (gemeente Ede) zitten zo'n 800 Afghaanse vluchtelingen, in Amsterdam is plaats voor 400.

Doordat er nu vluchtelingen in de kazerne in Harskamp zitten, kunnen er geen militaire oefeningen worden gehouden op het schietterrein. Dat de opvang tijdelijk zou zijn was op voorhand duidelijk, zegt het COA.

Alleen de Afghanen die voor de Nederlandse overheid en militairen hebben gewerkt, krijgen zeker asiel in Nederland. Op de opvanglocaties zitten ook nog mensen die uiteindelijk niet in Nederland zullen blijven, maar in andere landen asiel zullen krijgen.