Internationaal atoomagentschap: Noord-Korea heeft belangrijkste kernreactor herstart

Noord-Korea heeft de activiteiten in de belangrijkste kernreactor van het land weer hervat. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) van de Verenigde Naties.

In de reactor in Yongbyon, ten noorden van Pyongyang, wordt volgens het IAEA plutonium geproduceerd. Plutonium en hoogverrijkt uranium vormen de belangrijkste ingrediënten om kernwapens mee te maken. "Sinds begin 2021 zijn er aanwijzingen, zoals het lozen van koelwater, die duiden op de werking van de reactor", schrijft het IAEA. Volgens hen was de reactor zeker van midden februari tot begin juli dit jaar actief.

Satellietbeelden

Het atoomagentschap noemt de nucleaire activiteiten van Noord-Korea "zeer verontrustend". Het complex in Yongbyon is het hart van Noord-Koreaanse atoomprogramma. Het is niet duidelijk hoeveel hoogverrijkt uranium en plutonium er in het complex is geproduceerd en waar Noord-Korea dat opslaat.

Sinds 2009 hebben IAEA-inspecteurs geen toegang meer tot de kernreactor of andere locaties in Noord-Korea. Het agentschap heeft voor het rapport daarom gebruik gemaakt van algemeen toegankelijke bronnen en satellietbeelden om de ontwikkelingen in het nucleaire programma van Noord-Korea te kunnen volgen.

Twintig tot zestig kernwapens

De regering-Biden zou sinds half februari actief proberen om diplomatiek contact te leggen met Noord-Korea. Bidens voorganger Donald Trump sprak de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un persoonlijk op drie topontmoetingen. Begin 2019 bood Kim aan om het hele complex te sluiten, in ruil voor een uitgebreide sanctieverlichting.

Maar de Amerikanen gingen niet akkoord met het aanbod omdat Noord-Korea met de sluiting van Yongbyon slechts een gedeelte van de nucleaire capaciteit zou inleveren.

Vermoedelijk zijn er meerdere installaties in het land waarin uranium wordt verrijkt. In 2018 schatte Zuid-Korea dat Noord-Korea zeker twintig tot zestig kernwapens heeft gemaakt.