Kimmans olympische goud en NK autocross inspireren Schulting en Knegt

Waarom de zege van Kimman haar dieper in het hart raakte dan die negen andere gouden medailles die TeamNL in de Japanse metropool veroverde, kan ze niet uitleggen. "De eerste week van de Spelen had ik dat gevoel niet zo. Maar toen ik Niek zag winnen, gaf dat me plots extra energie. Ineens kwam het gevoel omhoog dat ik vlak voor mijn eigen Olympische Spelen stond. Het begon echt te borrelen. Vanaf dat moment heb ik echt iets van: hier gaan we het in Peking voor doen."

En toch staat de wereldkampioene shorttrack deze week met een ander gevoel op het ijs, nu de nationale selectie voor een nieuwe zomerstage in Courmayeur is neergestreken.

Natúúrlijk wist Suzanne Schulting de afgelopen maanden waarom ze zich tijdens trainingskampen in Valkenburg, Font Romeu en Bormio in het zweet werkte. Waar ze ook gaat of staat, overal is olympisch Peking aan de einder.

Na gedane arbeid is het goed rusten, wilde Knegt er maar mee zeggen. Het wegwerken van de conditionele achterstand als gevolg van zijn ongeval bij het aansteken van een houtkachel in januari 2019 had de laatste maanden prioriteit. "Ik miste veel spiermassa en dus heb ik veel tijd in het krachthonk doorgebracht. En ik moet zeggen: het gaat ontzettend goed."

Diep in zijn hart was de bebaarde shorttracker liefst deelnemer geweest aan dat evenement in Gersleat, ware het niet dat ook hij momenteel is neergestreken in Courmayeur.

"Het is totaal anders dan vier jaar geleden. Ik heb echt heel veel zin om te schaatsen en te trainen. In de zomer van 2017 beleefde ik alles veel intenser, omdat ik niet wist wat een olympische voorbereiding en daaropvolgend een olympisch seizoen inhield. Dat ik nu weet wat me te wachten staat, geeft me veel rust."

De aanloop naar Peking 2022 laat zich ook voor Schulting in geen enkel opzicht vergelijken met het jaar voor haar olympische debuut, tijdens Pyeongchang 2018. Van een nieuwkomer op het hoogste podium is ze uitgegroeid tot de vrouw op wie in China alle ogen zullen zijn gericht.

Eén ding weet Knegt zeker. "Ik beschik over veel ervaring en dat is iets dat de jonge jongens tekort komen. Bovendien weet ik van mezelf dat ik altijd iets extra's kan brengen in wedstrijden. Het wordt vooral een kwestie van afwachten hoe het seizoen vanwege corona gaat verlopen. Verder is het voor mij vooral een kwestie van gezond blijven, niet ziek worden en zo hard mogelijk trainen."

"Het schaatsen gaat inmiddels goed, ik heb fysiek gezien nergens last van. Het zal me benieuwen wat het deze winter wordt."

Wat zijn de omstandigheden waaronder we in Peking moeten rijden?

In de aanloop naar Peking 2022 prijken op de internationale kalender deze winter vier World Cups in achtereenvolgens Peking, Nagoya, Debrecen en Dordrecht. Het zijn de selectiemomenten voor de Winterspelen. Op het door coronaperikelen toch al merkwaardige seizoen 2020-2021 volgt daarmee een jaargang die wellicht zelfs nóg meer onzekerheid met zich meebrengt, zegt Otter.

Onduidelijkheid

"Want wat zijn de omstandigheden waaronder we in Peking moeten rijden?", vraagt de oefenmeester retorisch. "En hoe gaat het er in Japan aan toe? Er is nog veel onduidelijkheid over de regelgeving. Gelukkig hebben wij geleerd ons onder alle omstandigheden aan te passen."

"Voor mij beginnen de Olympische Spelen al in oktober, als de plaatsing begint", vervolgt Otter. "Wij hebben onze focus de afgelopen tijd voor een belangrijk deel gelegd op de mixed relay, een nieuw nummer op het olympisch programma. Doordat mannen en vrouwen voor het eerst samen rijden is dat een heel andere wedstrijd dan we gewend zijn. Vandaar dat we er veel op hebben getraind."