Spelen geslaagd voor amazone Voets, tweede gouden medaille bij dressuur

Sanne Voets heeft haar tweede gouden medaille op de Paralympische Spelen in Tokio behaald. De dressuuramazone won met paard Demantur RS2 overtuigend het goud. Ze walste met een score van 82,085 procent over haar concurrenten heen.

Voets won vijf jaar geleden op muziek van Armin van Buuren in Rio ook goud en deed dat in Japan op de klanken van 'Where the heart is', een nummer van HAEVN, nog eens dunnetjes over. De 34-jarige amazone maakte er een indrukwekkend optreden van en gaf de rest het nakijken.

Het gat met het zilver van de Zweedse Louise Etzner Jakobsson (met Goldstrike) was meer dan zes procent.

Drie uit drie

Voets mag met recht spreken van een geslaagde Spelen. De 34-jarige deed op drie onderdelen mee en behaalde overal een medaille. Eerst won ze goud op de individuele dressuurtest, daarna won ze met het Nederlandse dressuurteam zilver in de landenfinale.

Ruiter Frank Hosmar reed ook zijn kür op muziek, hij behaalde een score van 80,240 procent en gaat momenteel aan de leiding.