Verdachte van overval op apotheek Horst neergeschoten door politie

De politie heeft vanochtend een man neergeschoten die een apotheek in het Limburgse Horst probeerde te overvallen. De verdachte is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Meer is over zijn situatie niet bekend.

Om 08.20 uur kreeg de politie een melding dat er een gewapende overval gaande was in de apotheek aan de Americaanseweg. Eenmaal daar aangekomen zag de politie een man met een mes. schrijft 1Limburg. Die liep vervolgens met mes en al op de aangesnelde agenten af. Ondanks waarschuwingen liet hij het mes niet vallen. Daarop schoot de politie hem neer.

Het personeel van de apotheek is ongedeerd gebleven.