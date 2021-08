Leaseplan: alleen volledig gevaccineerden weer welkom op kantoor

Autobedrijf Leaseplan wil dat medewerkers volledig gevaccineerd zijn voordat ze terugkomen op kantoor. De multinational heeft het hoofdkantoor in Nederland. Deze eis wordt gesteld aan alle werknemers die terug willen naar kantoor, dus ook de 1000 mensen die in Nederland voor het bedrijf werken. Dat bevestigt Leaseplan na berichtgeving in het Financieele Dagblad.

Zo'n expliciet verzoek aan medewerkers is uniek in Nederland. Buitenlandse bedrijven kondigden al een vaccinatieplicht aan, zoals Facebook, maar bij de Nederlandse afdeling gold dat niet.

Indirecte dwang

Leaseplan zegt niet te controleren of mensen daadwerkelijk gevaccineerd zijn, omdat dat niet mag. Toch vindt vakbond FNV dat Leaseplan een grens overgaat. "De noodwet is daar heel helder over", zegt vicevoorzitter Kitty Jong in het NOS Radio 1 Journaal.

"Verplichten mag niet, maar ook indirecte dwang mag niet. En of je het nou controleert of niet, tegen je werknemers zeggen: je mag alleen naar kantoor komen als je gevaccineerd bent is een vorm van indirecte dwang. Wat ons betreft is dat glashelder, daarmee ga je een grens over. Dat doe je niet, en ik denk dat het ook echt niet mag."

De vakbond zegt dat ze leden die hen vragen om hulp bij een eventuele gang naar de rechter daarbij gaan helpen.

Uitzonderingen

Leaseplan vraagt alleen aan werknemers die terug willen naar kantoor om zich te laten inenten en er is geen verplichting om op kantoor te gaan werken, zegt een woordvoerder.

Ook zijn er uitzonderingen voor mensen die om medische of bijvoorbeeld religieuze redenen niet gevaccineerd zijn. Andere verzoeken worden per geval beoordeeld, laat een woordvoerder weten. Volledig gevaccineerd zijn draagt bij aan veilig terugkeren naar het werk, zegt het bedrijf.

Daarnaast zijn alle andere noodzakelijke coronamaatregelen van kracht, zegt de woordvoerder.