5 mei vanaf volgend jaar nationale feestdag

5 mei wordt vanaf volgend jaar een jaarlijks terugkerende nationale feestdag, waarop de bevrijding van Nederland wordt gevierd. Dat heeft de regering besloten.

Onder de bevolking leeft de behoefte aan zo'n terugkerende feestdag. Diverse burgers en verenigingen hadden daarom gevraagd in brieven aan de koningin en ministers.

Oorspronkelijk was het idee de viering te koppelen aan de verjaardag van koningin Wilhelmina, op 31 augustus. Maar op uitdrukkelijk verzoek van de koningin is daarvan afgezien. Zij wil haar verjaardag los zien van de bevrijding.

Hotel De Wereld

Nu is besloten de dag van de Duitse capitulatie in Nederland als nationale feestdag in te stellen. Op 5 mei liet de Canadese luitenant-generaal Foulkes de Duitse generaal Blaskowitz onder grote belangstelling van de pers naar hotel De Wereld in Wageningen komen, voor het ondertekenen van de capitulatievoorwaarden in Nederland.

Een dag eerder hadden de Duitsers al op de Lüneburger Heide de onvoorwaardelijke capitulatie getekend voor Nederland, Denemarken en Noordwest-Duitsland.

Officieel werd het document van Foulkes pas de volgende dag, op 6 mei, door Blaskowitz ondertekend, omdat hij uitstel vroeg om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen. Toch zal 5 mei de geschiedenis ingaan als de dag waarop de Duitsers in Nederland capituleerden.