'Vrij in het hoofd' werkt geplaagde Dumoulin toe naar WK

Zowel Dumoulin als Groenewegen heeft een turbulent jaar achter de rug. Maar vrij in het hoofd en met een lach op het gezicht blikten beide renners vooruit op de koers door Nederland en België, die geldt als voorbereiding op de WK komende maand in Leuven.

"En ik rijd ook de wegwedstrijd. Het is een mooi parcours, dat serieus lastig gaat zijn. Het is geschikt voor klassieke renners, een sprinter kan op een goede dag misschien wel overleven, maar renners zoals ik moeten met goede benen ook een heel eind kunnen komen."

Zijn agenda voor de rest van het wielerseizoen is aardig gevuld: "Ik heb ervoor gekozen om al mijn kaarten op de WK te zetten. Twee weken na de Benelux Tour is de tijdrit. Dus daar kan ik me goed op voorbereiden."

Begin dit jaar was die zin er niet: Dumoulin kondigde in januari aan voor onbepaalde tijd te stoppen met wielrennen. Maar na een wielerloze periode reed hij in juli naar olympisch zilver en inmiddels lijkt het gewone wielerleven teruggekeerd voor de Giro-winnaar van 2017.

Maar eerst de Benelux Tour: "Het is een mooie koers met een sterk deelnemersveld. Zelf hoop ik hier een klassement te kunnen rijden", aldus Dumoulin, die de rittenkoers in 2017 al eens won. "Ik moet van goede huize komen, maar ik sta er op dit moment goed voor. Ik heb lekker getraind en heb er zin in."

Voor Dumoulin is het de eerste koers sinds de Olympische Spelen in Tokio, waar hij een fraaie zilveren medaille won op de tijdrit. En de Benelux Tour is zeker niet zijn laatste kunstje van het wielerjaar: de Limburger zal bij de WK zowel de tijdrit als de wegwedstrijd rijden.

Maar inmiddels lijkt de vorm weer terug: de Jumbo-Visma-renner won twee etappes in de Ronde van Wallonië en eentje in de Ronde van Denemarken.

Groenewegen kan zich komende week gaan meten met de internationale sprinttop. Na zijn schorsing na de verschrikkelijke val met Fabio Jakobsen in Polen reed de Amsterdammer in mei, zonder veel succes, de Giro d'Italia.

"De vorm is echt wel weer in een flinke stijgende lijn", aldus Groenewegen. "De twee zeges in Wallonië waren een fijne bevestiging dat het weer lukt. Het gevoel is nu weer heel goed."

Vrij in het hoofd

Groenewegen voelt zich weer vrij in zijn hoofd: "Dat is misschien wel het belangrijkste. Dat het mentaal weer rustig is. Ik heb weer zin om te sprinten, dat gevoel is weer terug. Ik kijk met een frisse mindset richting de sprints."

"De ontlading in Wallonië was groot, het is zo fijn voor de geest dat het weer lukt. Dat je weer kan winnen en dat je aan jezelf kan laten zien dat je het weer kan."

In de Benelux Tour zijn er drie à vier etappes die geschikt zijn voor een massasprint. Bovendien heeft Jumbo-Visma een sterke sprinttrein, en dat is wel nodig: "Bijna de hele sprinttop is hier aanwezig. Het is echt een schitterend deelnemersveld, zowel voor de sprinters als de klassementsrijders."