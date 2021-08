Wekdienst Tokio: derde gouden plak voor Van Zon en veel tennis

Wekdienst Dag 6 - NOS/TEAMNL

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen paralympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse paralympiërs. Ze moest er flink voor aan de bak, maar tafeltennisster Kelly van Zon heeft het achtste goud voor Nederland op de Paralympische Spelen binnengesleept. In de finale in Tokio vocht ze zich van een 2-1 achterstand terug tegen de Russin Viktoria Safonova en pakte zo na het goud van Londen in 2012 en dat van Rio in 2016 voor de derde keer op rij de eerste plaats op de Paralympische Spelen.

Van Zon in extase na derde paralympisch tafeltennisgoud: 'Dit was knokken' - NOS

Zwemmers Rogier Dorsman (SM11), Liesette Bruinsma (SM11) en Thomas van Wanrooij (SM13) haalden allemaal de finale op de 200 meter wisselslag. Vooral Dorsman blonk daarbij uit. De Zuid-Hollander bleef met een tijd van 2.20,75 maar 0,35 boven zijn eigen wereldrecordtijd. Later deze dag gaan de drie op jacht naar eremetaal. Dorsman om 11.53 uur, Bruinsma gaat om 12.02 uur het water in en Van Wanrooij om 12.34 uur. De zwemfinales zijn live te volgen via deze livestream. Een rustig dagje op de atletiekbaan wat de Nederlandse inbreng betreft. Joel de Jong plaatste zich zondag knap voor de finale van de 100 meter, die om 13.33 uur op het programma staat. Nikita den Boer (T54) heeft haar serie van de 1500 meter om 14.34 uur. Hollandse drukte op de tennisbaan Verder bestaat de Nederlandse paralympische dag vooral uit tennis, heel veel tennis. Diede de Groot kwam vannacht al als eerste in actie. De nummer een van de wereld won eenvoudig haar partij in de tweede ronde tegen de Française Emmanuelle Morch, 6-3, 6-0. Maar liefst zeven Nederlanders gaan vandaag nog de baan op in het rolstoeltennistoernooi, mits de hitte in Tokio dat toelaat.

Diede de Groot in actie in Tokio - Reuters

Tom Egberink speelt in de derde ronde tegen de Zweed Stefan Olsson. Wanneer die precies begint is nog niet duidelijk, aangezien de tennispartijen vanwege de hitte in Tokio voorlopig zijn uitgesteld. Wanneer er wel gespeeld kan worden gaat Ruben Spaargaren op voor zijn derderondepartij tegen de Australische nummer twee van de wereld: Alfie Hewett. Spaargaren staat zelf 17de op de wereldranglijst. Er staan vier kwartfinales op het programma voor de Oranje-equipe en ook daar komen Spaargaren en Egberink in actie. Spaargaren speelt samen met Carlos Anker tegen het Japanse duo Kunieda/Sanada. Een flinke kluif voor de twee, aangezien Shingo Kunieda de nummer een van de wereld is in het enkelspel en Takashi Sanada de nummer negen. Egberink heeft Maikel Scheffers als partner. Zij nemen het op tegen de Argentijnen Gustavo Fernandez en Augustin Ledesma.

Sam Schroder en Niels Vink - Reuters

Bij de quads treft Niels Vink (ITF-5) de Brit Andy Lapthorne (ITF-3) en dat is geen onbekende voor hem. Samen met zijn dubbelpartner Sam Schroder haalde hij gisteren ten koste van Lapthorne en diens partner Anthony Cotterill de finale van het dubbelspel. Sam Schroder, nummer twee van de wereld, staat zelf tegenover de Australiër Heath Davidson (ITF-7) vandaag. Bij de vrouwen vervolgt ook Aniek van Koot haar toernooi. Net als Diede de Groot speelt de nummer drie van de wereld ook in de tweede ronde van het enkelspel bij de vrouwen. Ze treft daarin de Chinese Jinlian Huang (ITF-20). Dressuurruiters op jacht naar nieuwe plak, Perez in actie Na het zilver van gisteren bij de landenfinale, gaan dressuurruiters Sanne Voets en Frank Hosmar vandaag op voor een nieuwe medaille in de individuele finale. Voets mag vanaf 09.00 uur aan de bak. Hosmar komt om 10.14 aan de beurt. Te volgen via deze livestream. Voor bocciaspeler Daniel Perez staat er nog een laatste groepswedstrijd op het programma. Hij won al zijn partijen tot nu toe en is al zeker van een plek in de kwartfinales. Om 10.10 uur staat de wedstrijd tegen de Rus Michail Goetnik op het programma. Verslaggever Suse van Kleef zocht Perez en zijn coach op tijdens de Spelen in Tokio en maakte onderstaande reportage

Krachttraining en millimeterwerk moeten Perez boccia-goud opleveren - NOS