Olympisch kampioen Antony schittert weer bij Ajax: 'Grootse dingen bereiken'

Antony is terug. In de thuiswedstrijd tegen Vitesse kreeg de Ajacied zijn eerste basisplaats van het seizoen en hij had maar 4,5 minuut nodig om de bal in het netje te leggen. Mede dankzij zijn Braziliaanse bevliegingen wervelden de Amsterdammers met 5-0 langs de Arnhemmers. "Vorig jaar speelde hij op links de verdediging van Vitesse al dronken en dat heb ik vandaag weer gezien", omschreef coach Erik ten Hag het spel van de buitenspeler, die de voorkeur kreeg boven zomeraankoop Steven Berghuis. Antony werd direct gekozen tot man van de wedstrijd. "Ik ben blij met mijn goede spel, de overwinning en mijn uitverkiezing. Ik vind het fijn om weer thuis te spelen, zeker voor deze fantastische supporters", sprak de 21-jarige aanvaller na het duel.

Hij is weer 'thuis' bij Ajax na een voor hem onvergetelijke zomer. Maar eerst even terug naar zijn debuutseizoen. Vorig seizoen maakte Antony de hoge verwachtingen - er werd immers een transfersom van maximaal 21,75 miljoen euro voor hem neergelegd - snel waar. In zijn eerste weken strooide hij met goals en assists. Na de winter kwam er een beetje de klad in, waardoor hij eindigde op 10 goals en 10 assists in 46 duels. Niet slecht voor zijn eerste seizoen buiten Brazilië. Na goed gesprek toch naar Tokio Antony is jeugdinternational en werd geselecteerd om namens titelverdediger Brazilië mee te doen aan de Olympische Spelen in Japan. Ajax wilde hem eerst niet missen bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar liet Antony na een goed gesprek toch richting Tokio gaan. Als basisspeler hielp hij mee aan prolongatie van de olympische titel, al bewaarde hij zijn enige assist voor de verlenging van de finale tegen Spanje (2-1 winst). Na de winst van het goud droeg Antony de medaille mede aan Ajax op. "Ik heb daar altijd van gedroomd", begon hij meteen te stralen toen hij gevraagd werd naar zijn goud uit Tokio. "Ik voel me echt een bevoorrecht mens."

Nog geen week na de olympische finale liet een stralende Antony zich weer zien op het trainingsveld van Ajax. Vorige week tegen FC Twente (1-1) mocht hij invallen, tegen Vitesse was hij er dus vanaf het begin bij en maakte hij de 1-0. Tot groot genoegen van Ten Hag."Op de Olympische Spelen zag je al dat hij in vorm was en dat zet hij hier door." Dringen op rechts in Amsterdam "Ik ben blij dat ik snel scoorde, maar vooral vanwege onze teamprestatie", aldus Antony. "De sfeer en de kracht binnen het team heeft ons de zege opgeleverd."

Antony wordt gewisseld voor zijn vriend en landgenoot David Neres - ANP