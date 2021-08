Djokovic aast bij US Open op ultieme roem: 'Grand slam behalen vroeger makkelijker'

"Ik weet niet of ik nog de kans zal krijgen om alle grandslamtoernooien in één kalenderjaar te winnen. Daarom is het een heel unieke kans. Maar ik moet mezelf geen extra druk opleggen, al presteer ik goed onder druk."

"Het zou de grootste prestatie in mijn carrière zijn", blikte de Serviër, die op dinsdag zijn toernooi opent tegen de Deen Holger Rune, afgelopen weekend vooruit in New York.

Na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon kan de 34-jarige Serviër kan in New York ook het vierde grandslamtoernooi van 2021 winnen. In 1969 wist voor het laatst een tennisser dat bij de mannen klaar te spelen.

Novak Djokovic wil de komende twee weken bij de US Open het ultieme in de tennissport realiseren: het voltooien van de grand slam, oftewel in een jaar de beste zijn bij de vier meest prestigieuze toernooien op de tenniskalender.

In Tokio verloor de Serviër echter in de halve finales van de latere winnaar Alexander Zverev. In de troostfinale tegen Pablo Carreño ging ook het brons aan de neus van de gedesillusioneerde Djokovic voorbij. En dus blijft de Steffi Graf de enige die een golden slam op haar erelijst heeft staan. De Duitse deed dat in 1988.

De grand slam staat bekend als het ultieme in de tennissport, maar eens in de vier jaar kan die prestatie zelfs een gouden rand krijgen. Een paar weken geleden droomde Djokovic nog van die golden slam. Hij had namelijk de eerste mannelijke tennisser willen worden, die naast de vier grandslamtoernooien ook de olympische titel in hetzelfde jaar verovert.

Overigens staat in New York niet alles in het teken van het grand slam voor Djokovic. Hij kan namelijk ook zijn 21ste grandslamtitel binnenhalen en daarmee zijn grote rivalen Roger Federer en Rafael Nadal, die ontbreken in New York, voorbijgaan.

De US Open begint in de nacht van maandag op dinsdag en duurt tot zondag 12 september.

Arantxa Rus is de enige Nederlandse in het hoofdtoernooi en stuit in de eerste ronde meteen op olympisch kampioene Belinda Bencic.

In New York stuit Djokovic in de tweede ronde mogelijk op Tallon Griekspoor, die dan wel moet zien af te rekenen met de Duitser Jan-Lennard Struff. Botic van de Zandschulp neemt het in de eerste ronde op tegen de Spanjaard Carlos Taberner.

In 1969 was het de iconische Australiër Rod Laver die voor het laatst de vier belangrijkste tennistoernooien in één kalenderjaar won, toen voor de tweede keer in zijn loopbaan. Laver deed het eerder in het amateurtijdperk, in 1962.

Laver heeft door die prestaties een plek op de hoogste trede van de tennishistorie. Er is zelfs een tennisontmoeting tussen Europa en de rest van de wereld die naar hem is vernoemd: de Laver Cup.

Andere tijd

Maar hoe verhouden de prestaties van Laver zich tot die van de tennissers in het hedendaagse tennis? De inmiddels 83-jarige Australiër vertelde jaren geleden al dat het in zijn tijd makkelijker was om een grand slam te winnen. "Het tennis is tegenwoordig in de breedte veel sterker geworden", zei hij.

"In mijn tijd waren er vijftien tot twintig spelers voor wie je moest uitkijken. Tegen de rest moest je slecht spelen om te verliezen, maar nu zijn er zoveel spelers met voldoende talent om de toppers te verslaan."