Wekdienst 30/8: Mogelijk besluit celstraf Bouterse • Start Caloh Wagoh-proces

Goedemorgen! Vandaag hoort oud-legerleider Bouterse mogelijk of de Surinaamse krijgsraad vasthoudt aan de eerder opgelegde celstraf van twintig jaar in de Decembermoorden-strafzaak. En in Amsterdam begint het omvangrijke liquidatieproces Eris.

Eerst het weer: er is vandaag veel bewolking, maar vanuit het noorden breekt de zon steeds vaker door. In Limburg is kans op een bui. Bij een matige wind loopt de temperatuur op naar 20 tot 22 graden. De komende dagen overheersen droge perioden en schijnt de zon van tijd tot tijd. Het wordt dagelijks een graad of 20.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In de 'bunker' in Amsterdam-Osdorp begint de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke liquidatieproces Eris. In totaal staan 21 verdachten terecht, onder wie een aantal leden van motorclub Caloh Wagoh. De president daarvan nam volgens het Openbaar Ministerie moordopdrachten aan, onder anderen van Ridouan Taghi. Lees hier meer over het proces.

De krijgsraad in Suriname beslist vandaag mogelijk over de zogeheten verzetzaak tegen de veroordeling van oud-legerleider en voormalig president Bouterse tot twintig jaar cel in de Decembermoorden-strafzaak. Bouterse hoort of de rechters vasthouden aan die straf.

De rechtbank in Haarlem doet mogelijk uitspraak in het kort geding tegen de Formule 1 in Zandvoort van milieuorganisatie MOB. Die eist dat het evenement wordt afgelast, omdat de natuur er verder door zou verslechteren.

De basis- en middelbare scholen in de regio Midden gaan weer open. Dat gaat om alle gemeenten in Zuid-Holland, een groot aantal plaatsen in Gelderland en Utrecht en een paar in Flevoland en Noord-Brabant. De scholen in de regio Noord begonnen eerder al.

De permanente leden van de VN-Veiligheidsraad (China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en de VS) komen bijeen voor een spoedoverleg over Afghanistan.

Wat heb je gemist? Orkaan Ida is gisteravond aangekomen op het Amerikaanse vasteland en heeft flinke schade aangericht in de stad New Orleans en de staat Lousiaina. Bijna een miljoen mensen zitten zonder elektriciteit en volgens de leverancier kan dat weken zo blijven. Ida is een van de krachtigste orkanen ooit gemeten op het Amerikaanse vasteland, met windsnelheden van zo'n 230 kilometer per uur,. De orkaan blies daken weg, bomen om en keerde zelf de stroming om van de rivier Mississippi. Een persoon kwam om door een omvallende boom. Inmiddels is de kracht van de orkaan afgenomen, maar de gouverneur van Louisiana waarschuwt dat het gevaar daarmee niet is geweken. Ander nieuws uit de nacht: Geen duidelijke winnaar na fel debat tussen drie potentiële Merkel-opvolgers: in het bijna twee uur durende debat discussieerden de kandidaten over thema's als klimaat, corona, belastingen en sociale ongelijkheid. Hoewel het er fel aan toe ging, kwam er volgens analisten niemand overtuigend als winnaar uit de bus.

Derde paralympische tafeltennistitel op rij voor Van Zon: Kelly van Zon was haar Russische tegenstander de baas en haalde zo voor de derde keer op rij goud in de paralympische finale.

VS onderzoekt meldingen van burgerslachtoffers na droneaanval Kabul: zeker negen leden van een gezin zijn om het leven gekomen bij de droneaanval van het Amerikaanse leger in Kabul, meldt CNN. Onder de slachtoffers zouden zes kinderen zijn.

En dan nog even dit: Aan land haalde orkaan Ida snelheden van 230 kilometer per uur, maar ook hoog boven de orkaan was het natuurgeweld nog goed te voelen. Orkaanjagers maakten een video van de het oog van de orkaan. Het was 'a bumpy ride' maar leverde wel mooie beelden op:

