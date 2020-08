Bussen en trams krijgen 'kuchschermen' en eenrichtingsverkeer

Alle stads- en streekbussen en trams in Nederland krijgen zogenoemde 'kuchschermen' voor chauffeurs. Ook wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, waarbij passagiers standaard voorin instappen. De komende weken worden de doorzichtige schermen geplaatst, zegt Pedro Peters van brancheorganisatie OV-NL in het NOS Radio 1 Journaal.

Om de kans op besmetting te verkleinen mogen busreizigers op dit moment niet voorin instappen. Buschauffeurs hebben daardoor nauwelijks zicht op het inchecken. Het percentage zwartrijders is sindsdien fors toegenomen. Sinds de coronacrisis is het aantal zwartrijders gestegen tot zo'n twintig procent, waar dat normaal zo'n een à twee procent is.

Naast de kuchschermen gaan chauffeurs bij iedere halte hun voertuig ventileren door alle deuren te openen. Tussen zitplaatsen komen geen spatschermen. Voor hen blijft de mondkapjesplicht gelden.

Grote operatie

Begin september gaan de eerste bussen en trams met scherm de weg op. In oktober moet de klus zijn afgerond. Peters erkent dat het lang duurt voordat de kuchschermen zijn geplaatst, maar benadrukt dat het om een grote operatie gaat.

In totaal moeten 6000 bussen worden omgebouwd. Ook moeten de schermen worden goed gekeurd worden door de Rijksdienst van het Wegverkeer (RDW) en getest worden door TNO.