Caloh Wagoh-proces: 16 moordopdrachten in een half jaar tijd

Politie tijdens een onderzoek bij een clubhuis van motorclub Caloh Wagoh in Amersfoort in 2018 - ANP

Bijna drie jaar na de eerste arrestaties start vandaag de inhoudelijke behandeling van opnieuw een groot liquidatieproces. Het gaat om de zaak tegen leden van motorclub Caloh Wagoh. Zij zouden op bestelling moorden hebben gepleegd. In totaal staan 21 verdachten terecht voor het uitvoeren van vijf liquidaties en het beramen van nog eens elf andere moorden. Soms bleef het bij een voornemen, soms werd serieus geprobeerd om iemand uit de weg te ruimen. Dit alles zou zich hebben afgespeeld in slechts een paar maanden tijd, tussen januari en augustus 2017. Naast het grote aantal verdachten en doelwitten, zijn ook andere getallen in de zaak duizelingwekkend. Het strafdossier is gegroeid tot maar liefst 50.000 pagina's. Voor de behandeling van de zaak is een half jaar uitgetrokken, verdeeld over meer dan zestig zittingsdagen. Hoofdverdachte is de vroegere president van motorclub Caloh Wagoh. Hij zou tegen betaling moordopdrachten hebben aangenomen. Deze opdrachten zou hij weer hebben uitgezet bij verschillende moordcommando's, die voor een groot deel bestonden uit leden van de inmiddels verboden club. De eerste verdachten werden in 2018 opgepakt bij een grote politieactie tegen Caloh Wagoh:

Politie valt onder meer woningen in Den Haag binnen - NOS

De belangrijkste opdrachtgever was volgens het Openbaar Ministerie Ridouan Taghi. Hij zou veelvuldig gebruik hebben gemaakt van de 'diensten' van Caloh Wagoh. Toch wordt Taghi zelf niet vervolgd in deze zaak; hem hangt al levenslang boven het hoofd in het Marengo-proces. Net als in die megazaak maakt justitie ook in het Caloh Wagoh-proces gebruik van een kroongetuige. Het gaat om een lid van de motorclub, die zelf meehielp bij een van de liquidaties maar tot inkeer kwam en naar de politie stapte. Kolossale fout Naast de verklaringen van dit voormalige Caloh Wagoh-lid, is er vooral veel bewijs uit in beslag genomen berichten. Die komen van pgp-telefoons, speciale toestellen om versleuteld mee te kunnen communiceren. De president van Caloh Wagoh blijkt op dit punt een kolossale fout te hebben gemaakt. Na zijn arrestatie ontdekte de politie dat hij honderdduizenden berichten expres heeft bewaard op harde schijven. Hij hoopte op basis van zijn archief een true crime-serie te kunnen maken voor streamingdienst Videoland. Het AD meldde vorig jaar dat de verdachte zelfs tienduizenden euro's subsidie heeft gekregen voor een programmareeks, die er door zijn aanhouding nooit is gekomen. De politie daarentegen heeft dankbaar gebruik gemaakt van de enorme berg berichten en filmpjes. Er bleken meer mensen op de dodenlijst van Caloh Wagoh te staan dan gedacht. Onder wie een Utrechtse sportschoolhouder, die door justitie verantwoordelijk wordt gehouden voor het regelen van de martelcontainers die vorig jaar zijn gevonden.

rechtbanktekening Caloh Wagoh - ANP

De vijf mannen die daadwerkelijk zijn geliquideerd, waren zelf ook actief in het criminele circuit. Toch had het maar weinig gescheeld of er waren ook onschuldige slachtoffers gevallen. Zo wilde een aantal verdachten volgens justitie het huis van een drugshandelaar beschieten met een raketwerper, maar stonden ze bij het verkeerde adres. Omdat het wapen dienst weigerde, zijn de nietsvermoedende bewoners door het oog van de naald gekropen. Prijs was onderhandelbaar Soms hadden ook de criminele 'vijanden' van de motorclub geluk. Zo wijzen pgp-berichten erop dat een doelwit in leven bleef omdat hij niet opdook waar de gereedstaande schutters hem hadden verwacht. Vermoedelijk ontkwam weer een ander aan zijn doodvonnis toen de politie een paar verdachten bij zijn huis oppakte. Ze zaten in gestolen auto's, met automatische wapens, bivakmutsen en jerrycans benzine; de vaste ingrediënten voor een liquidatie. De prijs van zo'n moord was onderhandelbaar. Als de opdrachtgever zelf wapens en vluchtauto's leverde, ging de prijs omlaag. Was het een spoedklus, dan ging de prijs omhoog. Het gemiddelde tarief voor een moord lag op circa 75.000 euro. Dit bedrag moest worden verdeeld over iedereen die aan de liquidatie had meegewerkt. Dit is het netwerk van verdachten en slachtoffers in het zogeheten Eris-proces: