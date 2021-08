Derde paralympische tafeltennistitel op rij voor Van Zon: 'Dit was knokken'

Kelly van Zon heeft haar paralympische titel weer weten te prolongeren. In de tafeltennisfinale was ze de Russin Viktoria Safonova met 3-2 de baas. Het is voor Van Zon de derde keer op rij dat ze in de paralympische finale het goud behaald. In 2012 in Londen en in 2016 in Rio de Janeiro stond ze ook al op het hoogste podium.

"Dit is eigenlijk niet normaal, het ging weer niet super lekker", reageerde Van Zon na afloop. De tafeltennisster had nog een aardige kluif aan de Russin, de eerste set wist de Nederlandse met 11-8 te winnen, maar daarna nam Safonova het heft in handen en won ze de volgende twee sets met 11-3 en 11-4. "Veel fouten weer. Ik weet niet waar het aan ligt, maar dit was echt knokken", zegt Van Zon.

De 33-jarige Van Zon liet zich echter niet van de wijs brengen en nam het roer weer over, ze maakte het af door de vierde en vijfde game met 11-5 en 11-8 te winnen.

"Dat ik nu weer aan het langste eind trek, is gewoon super lekker", zegt een opgeluchte Van Zon. "Ik denk dat dit de mooiste is. Als je ziet waar iedereen afgelopen jaar in heeft gezeten, bijna geen wedstrijden gespeeld. Lekker dat ik toch nog win."

Oude bekende

Na een wisselende groepsfase, waarin ze een wedstrijd won en verloor, versloeg ze in de kwartfinales de Zuid-Koreaanse Kim Seongok (3-1). In de halve finale trof ze een oude bekende: de Turkse Kubra Korkut, nummer twee van de wereld, die ze in Rio in de finale versloeg.

Nu heeft Van Zon één bronzen en drie gouden medailles. "Nou ga ik er maar mee stoppen denk ik he?", grapt Van Zon. "Nee ik hou van dit spelletje, en ben nog niet van plan om te stoppen. Zeker niet."